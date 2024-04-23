Общество

Развитие производства в исправительных учреждениях стало темой учебного сбора в псковском УФСИН

Учебно-методический сбор состоялся в УФСИН России по Псковской области под руководством заместителя начальника территориального органа Андрея Одина. Участие в мероприятии приняли начальники исправительных учреждений и их заместители – начальники Центров трудовой адаптации осужденных, сотрудники производственно-технических служб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

Программа сборов включала в себя как лекции, так и практические занятия, организованные на базе аппарата управления, а также Центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 (Сосновый Бор).

В ходе лекционных занятий участники рассмотрели ряд теоретических вопросов, изучили нормативно-правовые документы по организации производственной деятельности, нормированию и оплате труда осужденных, порядок организации ежедневных практических инструктажей по охране труда и мерам безопасности. На конкретных примерах обсудили принципы взаимодействия исправительных учреждений с органами муниципальной власти региона и осуществления маркетинговой деятельности.

Практическая часть была посвящена изучению особенностей организации производства на швейном, деревообрабатывающем участках, а также участке автосервиса. На специально оборудованных учебных местах присутствующие ознакомились со всеми этапами переработки древесины, изготовления швейных изделий, ремонта автотранспорта. В ходе занятий изучен ряд других важных тематических вопросов.

Как отметил руководитель учебно-методического сбора Андрей Один, развитие производства в исправительных учреждениях – одно из ключевых направлений деятельности УИС, требующее постоянного рассмотрения и внедрения в повседневную деятельность передовых методов работы.