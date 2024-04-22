Общество

На соцподдержку многодетных в Псковской области дополнительно направят 76 млн рублей

Новые меры социальной поддержки многодетных семей установили в Псковской области. Соответствующее решение депутаты Псковского областного Собрания приняли в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова о расширении перечня региональных мер поддержки многодетных семей. Дополнительные меры разработали в рамках указа президента.

Помимо уже установленных в регионе мер поддержки, теперь с 1 августа многодетные семьи будут получать ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 3000 рублей.

Также с 1 сентября дети из многодетных семей, которые учатся в общеобразовательных организациях, получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Школьники и студенты профессиональных образовательных организаций будут получать бесплатное питание.

Кроме того, многодетным семьям будут компенсировать 30% платы за жилое помещение и коммунальные услуги взамен ранее предоставляемого ежемесячного пособия на оплату только коммунальных услуг.

Перечисленные меры поддержки будут предоставлять по принципу нуждаемости. В 2024 году на реализацию новых выплат для многодетных семей потребуется 76 млн рублей.