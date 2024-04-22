Общество

Пункты обогрева для бездомных людей могут появиться в Псковской области

Пункты обогрева для бездомных людей могут появиться в Псковской области, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов заявил о готовности участвовать в этом процессе. Об этом с очередной сессии Псковского областного Собрания 23 апреля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании Артур Гайдук рассказал, что, по данным благотворительной организации «Ночлежка», в регионе отмечаются случаи, когда бездомные люди зимой погибают из-за холода. В связи с этим депутат предложил открыть в области пункты обогрева для бездомных.

«Дело хорошее. Знаю, что в других регионах такая практика есть при взаимодействии с МЧС. Я готов участвовать в этом процессе», - ответил на предложение Дмитрий Шахов.