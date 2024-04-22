Общество

Почти 500 обращений поступило Дмитрию Шахову в 2023 году

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил с ежегодным докладом о деятельности за 2023 год перед депутатами Псковского областного Собрания в ходе очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Год оказался непростой. Всего в мой адрес поступило почти 500 обращений по различным правам граждан, 270 из них принято для производства, что на 30% больше, чем в 2022 году. Больше всего (41%) – это личные права граждан, на втором месте социальные права граждан (37%), политические права сместились с первого места в 2022 году на третье место в 2023 году (14%), их количество уменьшилось», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он добавил, что менее жителей региона беспокоят их экономические, экологические и культурные права.

Наибольшее количество жалоб касается военнослужащих. Темы – право на жизнь, честь и достоинство, охрана здоровья, правомерность мобилизации и выплаты денежного довольствия, перечислил Дмитрий Шахов.

Депутаты приняли доклад омбудсмена.