Псковская область одна из первых создала центр сердечной недостаточности — Жанна Шлосберг

Псковская область одна из первых начала программу сопровождения пациентов с сердечной недостаточностью в специализированных центрах, об этом рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«С 2017 года центр сердечной недостаточности работает на базе городской больницы. Это консультативно-диагностическое отделение псковской городской больницы. Сейчас это филиал псковской областной больницы. Мы одни одни из первых в стране начали эту программу. Только в 2020 году сопровождение пациентов в подобных центрах вошло в национальные рекомендации и стало обязательным для исполнения на всей территории Российской Федерации», - отметила Жанна Шлосберг.

Кардиолог рассказала, что в центре ведут сопровождение пациентов с признаками сердечной недостаточности. Также в центре действует удобная запись для пациентов, включенных в когорту: они могут записаться на прием в любое удобное для них время по телефону.

«У нас есть ультразвук, мы делаем узи сердца, сами делаем анализы. Единственное, что нам не хватает - это суточного мониторирования», - добавила врач.