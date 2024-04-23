Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Онлайн-викторина про Псковскую область
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
ответы на все вопросы
места для выпускного
поездки с выгодой
Сергей Федосеев о работе в округе
тендер от ПЭМЗ
Кабельный потенциал
уютный город своими руками
ФКГС поселок Панино
услуги в цифре
Задачи ТОС
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Общество 23.04.2024 16:240 Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов 23.04.2024 17:050 «Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных». ВИДЕО 23.04.2024 16:540 Игорь Дитрих: Отношение к врачам как к обслуживающему персоналу должно уйти в прошлое 23.04.2024 16:370 Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал в «Псковских тепловых сетях» 23.04.2024 16:350 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира  23.04.2024 16:330 Жанна Шлосберг объяснила, почему сердечникам не стоит подходить к динамикам у сцены
 
 
 
Самое популярное 21.04.2024 13:342 Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью 22.04.2024 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 16.04.2024 10:020 Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля 18.04.2024 17:526 Ложное упрощение 18.04.2024 09:005 Владимир Мединский прибыл в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал в «Псковских тепловых сетях»

23.04.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» сегодня, 23 апреля. В первый конкурсный день определен победитель в номинации «Лучший слесарь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Накал страстей был прямо как на Олимпийских играх. Первое и второе место разделил всего 1 бал. Конкурсант, который занял третье место, отстал от победителя всего на 3 бала. Это просто невероятный результат! Мы и представить не могли, что борьба получится такой напряжённой. Всё решили ответы на тесты и отсутствие помарок. Конкурсная комиссия трижды пересчитывала результаты. Ошибок быть не может. До самого последнего момента никто не знал, сколько у кого баллов. Это самый главный принцип соревнования. Нам важна максимальная объективность. Никакого подсуживания и любимчиков», - рассказали на предприятии. 

Каждый из членов жюри оценивает свою «вотчину», заметили в ПТС. Охрана труда следит за средствами индивидуальной защиты и правильностью их применением. Организаторы конкурса следят за ходом сборки и технологическими ошибками. Есть также независимые члены жюри, которые оценивают всё, в том числе и работу конкурсной комиссии. Все фиксируется на фото и видео. В случае возникновения спорных моментов можно просмотреть фотографии, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. Все ошибки озвучивают и проговаривают в присутствии конкурсантов, но уже после окончания конкурсных мероприятий.

«Только после того, как всё проговорили, конкурсанты согласились с фактами выявленных нарушений, жюри составляет итоговый протокол. У нас всё по-честному», - подчеркнули в ПТС. 

«Возникает резонный вопрос: а кто побеждает - молодость или опыт? Это очень хороший вопрос. Опытные сотрудники допускают значительно меньше погрешностей в теории, пользуются средствами индивидуальной защиты, но сильно проигрывают в скорости выполнения конкурсных работ. В тот момент как молодые специалисты, хоть и игнорируют некоторые нормативы по охране труда, выполняют всё максимально быстро и без ошибок», - поделились наблюдениями на предприятии.

Список победителей конкурса будет озвучен только на вручении ценных призов и грамот.

 

Само мероприятие получилось невероятно динамичным, продолжили в ПТС. «Группы сменялись одна за другой. Были некоторые шероховатости, но тут мы сами виноваты. Есть у нас такая черта - стремиться сделать всё красиво и добиться идеала. А это очень непросто. Сама атмосфера конкурса получилась невероятно теплой. Ребята прониклись духом мероприятия. Чувствовалось, что все серьёзно готовились, как минимум в плане теории. Откровенно слабых работ не было. Все шли очень ровно. А вот практическая часть и вовсе разорвала все наши шаблоны. Мы видели первоначальные схемы того, что должны были собирать конкурсанты, но даже представить себе не могли, как всё это будет зрелищно и фундаментально. Кажется, ну что тут такого? Обычная установка шарового крана через сгон и устранение свища с помощью самодельного хомута и прокладки. Это стандартная процедура, с которой сталкиваются все слесари нашего предприятия, не только на котельных. Но нервы дают о себе знать. Чувствовалось, как все участники стараются и выкладываются на все 100%. Что мы хотим сказать конкурсантам? Для нас вы все победители и огромные молодцы! Вы прошли внутренний отбор и достойно защитили честь своих участков!» - заметили на предприятии. 

Первый конкурсный день подошёл к завершению. Впереди еще три этапа. 

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 105 человек
23.04.2024, 17:200 Макет генеалогического древа рода Ганнибалов представят на выставке в Изборске 23.04.2024, 17:180 Полиция предупредила псковских водителей об апрельских «сюрпризах» 23.04.2024, 17:170 Mitsubishi и Lada столкнулись на площади Ленина в Пскове 23.04.2024, 17:090 Овсище в порядке
23.04.2024, 17:050 «Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных». ВИДЕО 23.04.2024, 17:030 Опубликован график работы Псковского музея в майские выходные 23.04.2024, 17:010 Пскович попался на незаконной выгрузке мусора в лесу 23.04.2024, 16:540 Игорь Дитрих: Отношение к врачам как к обслуживающему персоналу должно уйти в прошлое
23.04.2024, 16:470 Путин присвоил почётное звание артистке псковского симфонического оркестра 23.04.2024, 16:370 Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал в «Псковских тепловых сетях» 23.04.2024, 16:350 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира  23.04.2024, 16:330 Жанна Шлосберг объяснила, почему сердечникам не стоит подходить к динамикам у сцены
23.04.2024, 16:240 Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов 23.04.2024, 16:190 Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области 23.04.2024, 16:130 Борис Елкин: Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Гагарина до конца мая 23.04.2024, 16:100 С 24 апреля «Михайловское» будет работать без выходных
23.04.2024, 15:550 Юный пскович стал победителем первенства России по таврелям 23.04.2024, 15:453 Демонтировать торговый центр «Магеллан» в Пскове могут уже в 2025 году 23.04.2024, 15:390 «Я — интернет-звезда»: псковских пенсионеров приглашают к участию в конкурсе 23.04.2024, 15:290 Псковская область одна из первых создала центр сердечной недостаточности — Жанна Шлосберг
23.04.2024, 15:220 Борис Елкин призвал не пользоваться услугами катания на лошадях в городских парках 23.04.2024, 15:160 ДТП с участием Ford и Geely сильно затрудняет движение на Запсковье 23.04.2024, 15:110 Причины возникновения сердечной недостаточности перечислила Жанна Шлосберг 23.04.2024, 15:021 Проект озеленения Октябрьского проспекта разработают в Пскове
23.04.2024, 14:541 Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в областной коллегии судей 23.04.2024, 14:510 Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта 23.04.2024, 14:471 В России начали печь хлеб из мух 23.04.2024, 14:240 Псковские депутаты поддержали разграничение медицинской «помощи» и «услуги»  
23.04.2024, 14:210 Зарядные станции для электромобилей могут появиться на парковках псковских торговых центров - Борис Елкин 23.04.2024, 14:170 Свыше 300 обращений поступило за год в адрес детского омбудсмена в Псковской области 23.04.2024, 14:140 Аркадий Мурылёв назвал наиболее острую проблему псковского бизнес-сообщества 23.04.2024, 14:111 Жанна Шлосберг: Метеочувствительность - сигнал, что пора заняться своим здоровьем
23.04.2024, 14:090 «Управление недвижимостью» в Псковской области сделали бюджетным учреждением  23.04.2024, 14:070 Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО  23.04.2024, 14:040 Аркадий Мурылёв: «Евро-Керамике Печоры» придется выплатить сформировавшийся долг  23.04.2024, 14:000 Александр Грацкий написал заявление об увольнении и уже не работает в администрации Пскова - Борис Елкин
23.04.2024, 13:550 Почти 500 обращений поступило Дмитрию Шахову в 2023 году 23.04.2024, 13:510 Основной симптом сердечной недостаточности назвала врач-кардиолог в эфире ПЛН FM 23.04.2024, 13:490 Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов 23.04.2024, 13:460 Пункты обогрева для бездомных людей могут появиться в Псковской области 
23.04.2024, 13:450 Порядок организации выборов на участках в воинских частях скорректировали в Псковской области  23.04.2024, 13:390 Тему изменения организации дорожного движения в Пскове будем освещать шире - Борис Елкин 23.04.2024, 13:380 На соцподдержку многодетных в Псковской области дополнительно направят 76 млн рублей 23.04.2024, 13:360 Мировых судей назначили в Псковском и Дновском районах
23.04.2024, 13:310 Семь членов нового состава Общественной палаты Псковской области избрали депутаты 23.04.2024, 13:251 Борис Елкин: Некоторые вопросы по вывозу мусора в Пскове с регоператором приходится решать в ручном режиме 23.04.2024, 13:230 Таиланд расширил безвизовый режим для россиян 23.04.2024, 13:140 Видеокамеры установят в местах незаконного складирования мусора в Псковском районе
23.04.2024, 13:051 Территории садоводств в Псковской области смогут включать в границы населённого пункта 23.04.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 23.04.2024, 12:550 Более 16 тысяч человек в Псковской области страдают сердечной недостаточностью 23.04.2024, 12:510 Медаль Александра Невского переименовали в Псковской области 
23.04.2024, 12:451 Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области  23.04.2024, 12:432 Армен Мнацаканян: В экологическом просвещении псковичей образовался пробел  23.04.2024, 12:390 Более 70 социальных предприятия зарегистрированы в Псковской области 23.04.2024, 12:340 Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате
23.04.2024, 12:300 Дорожная авария затрудняет движение на улице Максима Горького в Пскове 23.04.2024, 12:222 Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась 23.04.2024, 12:200 Заявления на пересдачу ЕГЭ будут принимать с 26 июня по 1 июля 23.04.2024, 12:090 Судьбой свалки на острове Белов поинтересовался Олег Брячак
23.04.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных» 23.04.2024, 12:030 День открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи пройдет в Пскове 25 апреля 23.04.2024, 12:020 Мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в убийстве пасынка 23.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 апреля
23.04.2024, 12:000 «Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы 23.04.2024, 11:540 Псковское отделение ЛДПР продолжит добиваться сокращения рабочей недели для многодетных 23.04.2024, 11:520 Семейный мультфильм о жизни Пушкина в Михайловском выйдет в кинотеатрах к юбилею поэта 23.04.2024, 11:450 Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт 
23.04.2024, 11:420 Директор псковского спортклуба принял участие в кастинге шоу «Суперниндзя» на СТС 23.04.2024, 11:410 КПРФ предлагает провести в Псковской области цикл классных часов о писателе Островском  23.04.2024, 11:370 Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области  23.04.2024, 11:350 Артур Гайдук: Повышение выплат медикам на селе надо распространить на скорую помощь 
23.04.2024, 11:320 В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ 23.04.2024, 11:280 «Вы уже победители!»: педагоги Псковской области поборются за звание лучших в профессии 23.04.2024, 11:271 Андрей Маковский: Прозападные политические силы хайпуют на муниципальной реформе в регионе  23.04.2024, 11:200 Великолукские гармонисты стали героями телепередачи «Играй, гармонь!»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru