Общество

Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал в «Псковских тепловых сетях»

Конкурс «Лучший по специальности-2024» стартовал на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети» сегодня, 23 апреля. В первый конкурсный день определен победитель в номинации «Лучший слесарь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Накал страстей был прямо как на Олимпийских играх. Первое и второе место разделил всего 1 бал. Конкурсант, который занял третье место, отстал от победителя всего на 3 бала. Это просто невероятный результат! Мы и представить не могли, что борьба получится такой напряжённой. Всё решили ответы на тесты и отсутствие помарок. Конкурсная комиссия трижды пересчитывала результаты. Ошибок быть не может. До самого последнего момента никто не знал, сколько у кого баллов. Это самый главный принцип соревнования. Нам важна максимальная объективность. Никакого подсуживания и любимчиков», - рассказали на предприятии.

Каждый из членов жюри оценивает свою «вотчину», заметили в ПТС. Охрана труда следит за средствами индивидуальной защиты и правильностью их применением. Организаторы конкурса следят за ходом сборки и технологическими ошибками. Есть также независимые члены жюри, которые оценивают всё, в том числе и работу конкурсной комиссии. Все фиксируется на фото и видео. В случае возникновения спорных моментов можно просмотреть фотографии, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. Все ошибки озвучивают и проговаривают в присутствии конкурсантов, но уже после окончания конкурсных мероприятий.

«Только после того, как всё проговорили, конкурсанты согласились с фактами выявленных нарушений, жюри составляет итоговый протокол. У нас всё по-честному», - подчеркнули в ПТС.

«Возникает резонный вопрос: а кто побеждает - молодость или опыт? Это очень хороший вопрос. Опытные сотрудники допускают значительно меньше погрешностей в теории, пользуются средствами индивидуальной защиты, но сильно проигрывают в скорости выполнения конкурсных работ. В тот момент как молодые специалисты, хоть и игнорируют некоторые нормативы по охране труда, выполняют всё максимально быстро и без ошибок», - поделились наблюдениями на предприятии.

Список победителей конкурса будет озвучен только на вручении ценных призов и грамот.

Само мероприятие получилось невероятно динамичным, продолжили в ПТС. «Группы сменялись одна за другой. Были некоторые шероховатости, но тут мы сами виноваты. Есть у нас такая черта - стремиться сделать всё красиво и добиться идеала. А это очень непросто. Сама атмосфера конкурса получилась невероятно теплой. Ребята прониклись духом мероприятия. Чувствовалось, что все серьёзно готовились, как минимум в плане теории. Откровенно слабых работ не было. Все шли очень ровно. А вот практическая часть и вовсе разорвала все наши шаблоны. Мы видели первоначальные схемы того, что должны были собирать конкурсанты, но даже представить себе не могли, как всё это будет зрелищно и фундаментально. Кажется, ну что тут такого? Обычная установка шарового крана через сгон и устранение свища с помощью самодельного хомута и прокладки. Это стандартная процедура, с которой сталкиваются все слесари нашего предприятия, не только на котельных. Но нервы дают о себе знать. Чувствовалось, как все участники стараются и выкладываются на все 100%. Что мы хотим сказать конкурсантам? Для нас вы все победители и огромные молодцы! Вы прошли внутренний отбор и достойно защитили честь своих участков!» - заметили на предприятии.

Первый конкурсный день подошёл к завершению. Впереди еще три этапа.