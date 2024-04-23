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Общество

Минпросвещения раскрыло подробности о новом уроке семьеведения в школах

23.04.2024 17:54|ПсковКомментариев: 0

Курс для школьников «Семьеведение» появится уже в 2024 году. В Госдуму поступило множество вопросов о новом предмете. Депутат Николай Николаев собрал их и переслал в Минпросвещения. Министерство ответило — и раскрыло в подробностях свои планы. В программу уроков войдут модули о семейном бюджете, гиперопеке, семейных праздниках и играх. Сам предмет адаптируют с учетом многообразия национальностей и культур России, а педагоги пройдут соответствующую подготовку. 

В январе первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что изначально Минпросвещения собиралось включить модуль «Семьеведение» в курс обществознания. В нем планировали сделать акцент на семейных ценностях, поддержке многодетных семей, нравственном климате в российских семьях. Затем решили, что семьеведение войдет во внеурочную программу.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что семьеведение станет внеурочным предметом и будет проходить в формате беседы. По ее словам, историки и специалисты-психологи будут рассказывать детям, в основном старшеклассникам, что такое семья, традиции и почему это важно, пишет «Парламентская газета».

Тогда же Институт изучения детства, семьи и воспитания анонсировал выпуск учебного пособия по семьеведению для подростков. Оно, а также видеоуроки станут частью учебной программы.

Обязательные уроки семьеведения помогут увеличить количество многодетных семей и сократить число разводов, заявляла в июле прошлого года глава рабочей группы по разработке нового школьного курса депутат Татьяна Ларионова. По ее мнению, если не начать заниматься семейными ценностями, дети не смогут противостоять агрессивному зарубежному натиску.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что собрал волнующие родителей вопросы по поводу нового предмета и отправил их в Минпросвещения. Там ответили депутату, что учить семьеведению будут учащихся 10-11-х классов. Уроков больше не станет — программу курса разработали во внеурочной и других формах.

Подготовить учебно-методические материалы планируют только после разработки самой программы с учетом опыта «Разговоров о важном». В силе останутся и учебные пособия по семьеведению, которые используют в регионах в соответствии с законодательством об образовании.

«Важным аспектом успешного введения курса "Семьеведение" в образовательный процесс является обеспечение соответствующей подготовки педагогических работников, реализующих указанный курс. Предполагается сочетание в программе инвариантных и вариативных компонентов содержания образования, обеспечивающих учет многообразия национальностей, культур, языков и обычаев проживающих в России народов», — сообщили в министерстве.

В курс вошли почти два десятка тем. Среди них — семейные ценности и традиции, семейный климат, праздники, игры в семье, которые объединяют. Как найти свою половинку. Юноши глазами девушек, и девушки глазами юношей. Как не остаться у разбитого корыта. Что такое гиперопека и как ее избежать. Кроме того, в программе планируют осветить помощь семье от социальных служб и организаций.

В Минпросвещения добавили, что одна из целей курса — сформировать семейные ценности у всех, кто учится в российских школах. Это планируют делать комплексно, с учетом других предметов в учебной программе. На уровне основного общего образования школьники должны будут понимать важность семьи как базового социального института, уметь характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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