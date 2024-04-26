Общество

Число вакансий с подработками перед майскими праздниками выросло в 1,5 раза

Накануне майских праздников в апреле было открыто на 42% больше вакансий с подработками чем в марте. Такие данные следуют из исследования hh.ru. Всего в России насчитывается почти 122 тыс. объявлений с предложениями о частичной занятости.

Больше всего подработок предлагают в торговле (25%), а также в IТ (9%) и логистике (5%). Чаще всего при этом ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по продажам и врачей.

В основном работодатели предлагают график от четырех часов в день, вечерние смены и занятость по выходным, пишут «Известия».

Кроме того, многие штатные сотрудники продолжают работать в праздничные дни. Опросы показывают, что таких насчитывается порядка 15-20% от всех занятых, поделился старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок.

Работать в праздничные дни выгоднее, потому что такая занятость оплачивается минимум в двойном размере, напомнила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Она добавила: по желанию сотрудника вместо дополнительных денег он может получить отгул в другой день. По словам эксперта, многие работодатели предпочитают именно такой вариант, поскольку он позволяет сэкономить.