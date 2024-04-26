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Общество

Заслуженных пожарных наградили в Псковской области

27.04.2024 11:59|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвященное 375-летию образования пожарной охраны Российской Федерации, проходит в Пскове 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники МЧС прослушали видеопоздравление генерал-лейтенанта министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. 

Перед служащими пожарной охраны выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал об истории пожарной службы в Псковской области.

«Главной гордостью и достоянием всегда были и будут люди, которые готовы помогать и спасать других даже ценой собственной жизни. От лица жителей Псковской области искренне благодарю вас за вашу службу. Правительство Псковской области уделяет особенное значение безопасности наших граждан», —  сказал Михаил Ведерников.

Он особенно отметил работу спасателей во время атаки беспилотников на псковский аэропорт. 

«Благодарю вас за самоотверженность, преданность своему делу и готовность к службе», — заключил Михаил Ведерников.

Губернатор вручил почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», почетные грамоты губернатора Псковской области, нагрудные знаки удостоенным звания «Заслуженный пожарный Псковской области» и благодарственные письма правительства Псковской области работникам противопожарной службы.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» вручили главному специалисту-эксперту отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и антитеррористической защищенности ГУ МЧС России по Псковской области Андрею Бениаминову.

Почетные грамоты губернатора Псковской области получили Александр Васильев; Денис Варягин; Владимир Сейченко и Дмитрий Жаворонков.

Звание «Заслуженный пожарный Псковской области» присудили Александру Емельянову; Юрию Лупанову; Александру Степанову; Александру Федорову; Виталию Шуберту.

Благодарственными письмами правительства Псковской области отметили Марию Галичанину; Илью Новохатку; Александра Павлова; Екатерину Слепневу.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от лица Собрания и от себя лично поздравил всех с профессиональным праздником. 

«Пожарным приходится сталкиваться с самыми неординарными ситуациями. Я хочу поблагодарить и нашего губернатора за внимательное отношение к оснащению наших пожарных отделений. За последние годы очень много сделано. Мы будем делать все возможное, чтобы оснащение нашей пожарной охраны было на высоте. Спасибо за ту благородную работу, которую вы выполняете, за ваше мужество! С праздником!» - сказал Александр Котов и наградил сотрудников пожарной охраны благодарностями от Псковского областного Собрания депутатов. 

Также с Днём пожарной охраны присутствующих поздравил митрополит Псковской и Порховский Арсений. 

Начальник главного управления МЧС России полковник внутренней службы Сергей Лаврухин поздравил присутствующих с юбилейной датой и отметил, что пожарная служба находится в постоянном развитии.

«Главной ценностью пожарной охраны всегда были и остаются люди. Главным результатом работы для нас стали спасённые человеческие жизни», — сказал Сергей Лаврухин и наградил медалями и профессиональными наградами сотрудников и ветеранов МЧС России по Псковской области.

День пожарной охраны учрежден указом президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года №539 «Об установлении Дня пожарной охраны» и ежегодно отмечается 30 апреля. 

Напомним, за 2023 год на территории Псковской области зарегистрировано 3326 пожаров.

Теги: #пожарные #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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