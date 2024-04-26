Общество

Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для получения сим-карт

Иностранцев могут обязать сдавать биометрические данные для получения сим-карт, сообщило Минцифры в Telegram-канале, соответствующий законопроект разместили на федеральном портале проектов правовых актов.

«Если пользователем услугами связи является иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о таком пользователе должны быть подтверждены <...> с использованием <...> системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», — говорится в проекте.

Таким образом, заключить договор на услуги связи иностранцы смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.

Действующие договоры предлагается переоформить до 1 марта 2025 года, пишет РИА Новости.

Кроме того, иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров. Купить сим-карту он сможет только в официальных салонах связи или точках продаж, а заключить договор онлайн будет нельзя. Также в договоре будет указан IMEI-код устройства, в которое будет установлена сим-карта. Операторы станут отключать связь в случае ее использования на других устройствах.

Ведомство также сообщило, что на портале госуслуг россияне смогут увидеть информацию обо всех номерах, которые зарегистрированы на их паспортные данные. Номера, которые они не оформляли или фактически не используют, можно будет отключить.

Новые правила вступят в силу со дня подписания документа. За нарушение требований установят административную ответственность.

О подготовке такого законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил 25 апреля на конференции «Телеком будущего». Он пояснил, что необходимо уменьшать долю «серых сим-карт».