Общество

Около 50 мешков мусора собрали общественники в ходе партийного субботника в Пскове

Активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», депутаты и сотрудники Псковской городской Думы, Территориального отдела города Пскова по социальной защите, Облсовпрофа навели порядок на берегу реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении партии.

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия» в Псковской области

Почти 50 человек, вооружившись граблями, мешками для мусора и перчатками, дружно прошли по левому берегу реки Великой от территории областной больницы до памятного знака, который установлен на месте бывшего в годы Великой Отечественной войны концентрационного лагеря. Общая протяженность маршрута составила около километра. Партийцы вручную собирали крупный и мелкий мусор, который за зиму был разбросан нерадивыми гражданами. Попадались и небольшие свалки из нескольких мусорных куч. Все было старательно собрано партийцами и их помощниками в большие пакеты.

Кроме этого, депутат Псковской городской Думы Алексей Форш и член местного политического совета Валерий Тюменцев привели в порядок памятный знак на месте концлагеря и возложили к его подножию цветы.

«Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян, приобщает к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело. Ещё один важный момент, который мы учитываем в нашей деятельности, это подрастающее поколение. Они смотрят на нас. Смотрят, что взрослые люди, которые могли бы сидеть в костюмах и белых рубашках в кабинетах и никуда не выходить, только давать интервью. Мы не такие. Мы это делаем, одеваемся в рабочую одежду и стремимся сделать наш город лучше», – отметил секретарь Псковского городского отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Валерий Филимонов.

Организаторы поблагодарили всех, кто присоединился к инициативе и помог сделать город чище и лучше! По окончании субботника, всех ждал горячий чай, вкусные пирожки и конфеты.