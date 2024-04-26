Общество

День работника скорой медицинской помощи празднуют 28 апреля

28 апреля считается днём рождения службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи — он был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ.

Появление же службы скорой медицинской помощи (СМП) в России относится к концу XIX века, когда 28 апреля 1898 года приказом Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение. Дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Фактически были учреждены станции скорой помощи. Но отсутствие большего количества карет и закрепление их за конкретным полицейским участком привело к тому, что обслуживали они территорию этого участка.

Первое время по ряду причин, в том числе потому что телефонная связь была редким явлением, вызвать карету скорой помощи могли только уполномоченные люди, к которым относились полицейские, дворники и сторожи. По той же причине поначалу помощь оказывали людям на улице, а не на дому. Среди основной массы пациентов, для которых вызывали карету скорой помощи, в первую очередь — пьяные или получившие травму люди, пишет calend.ru.

В 1899 году появились и первые станции скорой помощи в Санкт-Петербурге. В начале ХХ века количество станций скорой помощи в России увеличилось, а штат стали составлять профессиональные бригады медиков. В первой половине ХХ века появляются научно-исследовательские институты и больницы скорой помощи, наиболее известными из которых стали НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В 1926 году при Московской станции скорой помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. Врачи выезжали к больным на мотоциклах с колясками, машины появились позднее. Неоценимый вклад в оказание медицинской помощи врачи службы скорой помощи оказали раненым в годы Великой Отечественной войны.

С 1 января 2005 года вступил в силу приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», который определил базовые положения при оказании СМП. Помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно.

Пандемия COVID-19, переросшая в глобальный кризис в начале 2020 года, стала серьезным испытанием для всех врачей и внесла свои коррективы в жизнь каждого. Сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи стали одними из первых, кто начал противостояние новой коронавирусной инфекции.