Общество

Сергей Вострецов: Наша цель — развивать культуру охраны труда

С Всемирным днём охраны труда россиян поздравил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«Мы считаем этот день своим профессиональным праздником, ведь у нас одна цель – предотвратить заболевания и несчастные случаи на производстве, развивать культуру охраны труда. Опыт показывает, что качество охраны труда, высокий уровень культуры безопасности в равной степени полезны и трудящимся, и работодателям», - отметил Сергей Вострецов.

Он пожелал всем работающим в сфере охраны труда эффективного, безопасного и комфортного рабочего процесса.

«Пусть ваш труд всегда ценится по достоинству, а праздничное настроение сохранится в ваших сердцах на долгое время», - добавил Сергей Вострецов.

Напомним, Всемирный день охраны труда — праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.