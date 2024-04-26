Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

30 апреля во дворе усадьбы на улице Георгиевской, 4 открывается ярмарка «У Беклешова». Ремесленные ряды вновь заполнятся уникальными товарами ручной работы, антикварными вещицами и винтажными изделиями.

Популярны ли сейчас блошиные рынки? Чье внимание они могут привлечь? И возможна ли в Пскове «улица творческих людей»? Об этом поговорят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.