Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
30 апреля во дворе усадьбы на улице Георгиевской, 4 открывается ярмарка «У Беклешова». Ремесленные ряды вновь заполнятся уникальными товарами ручной работы, антикварными вещицами и винтажными изделиями.
Популярны ли сейчас блошиные рынки? Чье внимание они могут привлечь? И возможна ли в Пскове «улица творческих людей»? Об этом поговорят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.
Трансляция завершена.