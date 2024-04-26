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Общество

Более 30 патронов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

30.04.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Профилактическое мероприятие «Оружие» провели сотрудники Росгвардии в целях предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели 300 проверок условий хранения оружия.

Правоохранители выявили 16 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и 32 патрона.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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