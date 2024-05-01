Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Весны и Труда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«1 мая объединяет все поколения граждан нашей страны особым чувством сплоченности и единства. Этот любимый и уважаемый в народе праздник вдохновляет нас на профессиональные свершения, творчество, смелые планы и новые цели», - отметил он.

Из труда и успехов каждого человека складываются достижения отраслей экономики и отдельных сфер жизни, создается благополучие каждого региона и страны в целом, подчеркнул глава региона. «Псковская область по праву гордится своими тружениками, мастерами, семейными династиями и трудовыми коллективами. Созидательный труд, таланты, способности каждого жителя региона - это значимый вклад в развитие нашей области на самую длительную перспективу», - продолжил он.

«Выражаю искренние слова благодарности нашему старшему поколению. Своим честным, самоотверженным трудом вы создали прочный фундамент для будущего России. Ваши трудовые подвиги служат примером любви к своей стране и вдохновляют нашу молодежь на профессиональные достижения», - продолжил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, праздничного настроения и новых трудовых свершений. «Пусть эти весенние дни принесут в каждый дом радость, благополучие и счастье! С праздником!» - добавил Михаил Ведерников.