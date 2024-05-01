Общество

Псковская делегация участвует в праздновании 80-летия партизанской операции в Белоруссии

Псковская делегация участвует в праздновании 80-летия легендарной партизанской операции в Белоруссии. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

«На Витебской земле братской Белоруссии сегодня большой праздник – 80-летие легендарной партизанской операции "Прорыв". Вместе с коллегой Андреем Козловым (председателем комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию – ред.) представляем Псковское областное Собрание в составе официальной делегации Псковской области под руководством первого вице-губернатора Веры Емельяновой», - отметил он.

Торжественно-траурные мероприятия в этом году имеют особый, юбилейный размах, подчеркнул Армен Мнацаканян. «Делегации со всей Белоруссии собрались поклониться подвигу наших дедов и прадедов», - продолжил он и напомнил, что в ночь на 5 мая 1944 года бригадами Полоцко-Лепельского партизанского соединения был осуществлен прорыв блокады народного сопротивления. Гитлеровские каратели 25 суток пытались уничтожить в жесточайших боях 17 тысяч партизан, воевавших против карателей. Несмотря на более чем троекратное численное превосходство, благодаря мужеству и стойкости, партизаны вывели из окружения более 15 тысяч мирных жителей.

«О тех тяжелейших боях в наши дни здесь напоминает памятник партизанской славы – мемориальный комплекс "Прорыв" неподалеку от районного центра Ушачи. В братской могиле покоятся останки более 450 воинов. Партизаны, воины Красной армии, мирные жители. Представители разных народов и разных конфессий. Тогда никто ничего не делил, перед общей угрозой фашизма все были в едином строю. Мужество, стойкость, единение и братство наших народов дали нам Великую Победу. Ценой неимоверных потерь и сверхчеловеческих подвигов. Мы помним. Мы гордимся!» - добавил Армен Мнацаканян.