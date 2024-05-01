Общество

Температура выше нормы и дефицит осадков ожидаются в Псковской области в мае

В мае на погоду в Псковской области чередующееся влияние будут оказывать периферии циклонов и поля повышенного атмосферного давления, с преобладанием последних. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, такой характер атмосферных процессов обусловит некоторый дефицит осадков и преобладание дней с выраженным суточным ходом температуры.

«Температурный фон ожидается немного выше климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-3 градуса выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 60-100% от нормы», - отметили в ведомстве.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры составят +13…+18 градусов, с прогревом в отдельные дни до +20…+23 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой декаде месяца составят +3…+8 градусов. В отдельные ночи первой декады температура понизится до 0 градусов. Во второй и третьей декадах месяца преобладающие дневные температуры ожидаются +18…+23 градусов, с прогревом в отдельные дни до +24…+27 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +6…+11 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.