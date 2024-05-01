Общество

Смена погоды ожидается на Северо-Западе

Перемена погоды уже началась. Шквалистые северные ветры одновременно пробивают дорогу холоду на Русскую равнину и в Восточную Сибирь, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фронтальная волна, пробившаяся на север Русской равнины, переместится на восток региона, и отсюда станет закачивать в Европейскую Россию воздушные массы из акватории Баренцева моря. В результате тёплая погода сегодня задержится только в средних и южных широтах Русской равнины — здесь после полудня +18…+23°. А в полной мере похолодание проявится на Севере — днём столбики термометров не поднимутся выше +5…+10°. На 3–4° теплее будет на Северо-Западе. Примерно такой же температурный режим ждёт и жителей Южной Сибири — днём до +8…+13°.

В последующие дни холодный воздух продолжит пробиваться вглубь Русской равнины, и к выходным сравнительно тёплая погода сохранится только в южной половине региона.