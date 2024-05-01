Общество

«Слов нет, одни эмоции»: школьный стадион в Локне завалили мусором

Школьный стадион в Локне завален мусором. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Ошапурки в Локне. Утром вышел на пробежку, слов нет, одни эмоции. Школьный стадион на выходных посещали явно не спортсмены. Наверное, и дома так же гадят. Будем думать, как вычислять "героев". Это как надо не любить место, где ты живёшь. Часто наблюдаю такую картину в воскресенье утром у культурно-досугового центра, после дискотеки. Уверен, по дворам и обочинам в Локне тоже мусора прибавилось. На субботник они не выходят, но бутылку кинуть всегда успеют», - возмутился Иван Белугин.

Глава муниципального округа напомним, что 5-классники локнянской школы накануне майских праздников провели уборку на стадионе. «И вот благодарность», - заключил он.