Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о новых правилах оплаты сверхурочных работ

Новые правила оплаты сверхурочных работ начнут действовать с 1 сентября. Как обновленные правила будут работать на практике, рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профессиональных союзов Ирина Иванова.

Фото: Псковский облсовпроф

- Когда начнут действовать новые правила оплаты сверхурочных работ?

- Опубликовали федеральный закон от 22 апреля 2024 года №91-ФЗ «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации». Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

- Какие изменения внесли в порядок оплаты сверхурочных работ?

- Порядок оплаты сверхурочной работы остался прежним - за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Изменения коснулись размера оплаты сверхурочной работы. Теперь при оплате сверхурочной работы надо учитывать не только размер заработной платы, установленный в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, но и компенсационные, и стимулирующие выплаты (статья 1 закона).

Сейчас при расчете оплаты переработки часто за основу берут лишь тарифную ставку без таких выплат.

- Изменения коснутся всех работодателей?

- Те работодатели, у которых оплата сверхурочной работы предусмотрена в более высоком размере, могут не пересматривать условия коллективного договора, соглашения, локального акта или трудового договора (статья 2 закона).

Остальным работодателям рекомендуем пересмотреть документы, регламентирующие оплату сверхурочной работы и привести их в соответствии с законодательством.

- В связи с чем потребовались такие изменения?

- В июне 2023 года Конституционный Суд РФ признал нормы об оплате сверхурочной работы неконституционными и поручил уточнить Трудовой Кодекс РФ (Постановление КС РФ от 27 июня 2023 года №35-П).

Источник: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов