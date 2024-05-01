Общество

Росгвардейцы привели в порядок территорию у монумента в Пскове

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии благоустроили территорию у монумента, установленного на братском захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На этом месте, в июле 1941 года, немецко-фашистские захватчики устроили концлагерь. За время существования лагеря нацисты убили более 50 тысяч советских граждан.

В 1966 году на месте братского захоронения установлен монумент, на котором выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 гг. Здесь захоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы Великой Отечественной войны».