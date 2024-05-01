В финал фестиваля красоты в Великих Луках прошли 16 участниц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
Полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» состоялся в Великих Луках в минувшие выходные. В рамках мероприятия участницы приняли участие в дефиле, рассказали о себе и показали новые наряды.
«Стоит отметить, что великолучане дружно пришли поддержать участниц», - поделились организаторы.
Специальными гостями праздника в великолукском ТЦ «Апельсин» стали девушки из королевского шоу-балета «Баккара». В качестве ведущего праздника выступил директор фестиваля — Николай Королев.
По итогам полуфинала из 20 участниц в финале оказались 16 девушек и женщин в категориях «Мисс» и «Миссис». Голосование за королеву полуфинала проходит в официальном Telegram-канале проекта.
Напомним, финал фестиваля состоится 1 июня в великолукском Доме культуры Ленинского комсомола.