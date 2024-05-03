Общество

Почти 90% псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки – опрос

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство горожан поддерживает инициативу ведомства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей (89%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (90%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 83% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 89% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 6% от числа опрошенных.