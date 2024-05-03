Общество

Более 14 тысяч человек приняли участие в крестных ходах в Псковской области

Мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение. Пасха» состоялись в ночь с 4 на 5 мая 2024 года на территории Псковской области в 76 населенных пунктах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 124 храмах, церквях и монастырях состоялись религиозные мероприятия, посвященные празднованию «Светлого Христова Воскресения, Пасхи».

В указанных мероприятиях приняло участие 14 500 человек.

В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности задействовалось более 240 сотрудников органов внутренних дел. Содействие оказывали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, 80 народных дружинников, представители АНО «Дружина», работники частных охранных организаций, 6 представителей казачества.

В результате принятых мер нарушений общественного порядка на территории Псковской области не допущено.