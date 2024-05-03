Общество

Псковский колдун Виталий Рожков покинул «Битву экстрасенсов»

Псковский колдун Виталий Рожков покинул телевизионную передачу «Битве экстрасенсов» на канале «ТНТ».

«Это абсолютно справедливо. Я ухожу, и я буду очень скучать по всем, но это мудрое решение зрителей, потому что здесь должны оставаться сильнейшие. После моего ухода здесь останутся только сильнейшие», - сказал Виталий Рожков.

Он обратился к зрителям, чтобы сказать, что участие в проекте и зрители шоу избавили его от чувства глубокого одиночества, и лучшей награды для себя Виталий Рожков не желает.