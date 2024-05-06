Общество

В Острове загорится Вечный огонь

В преддверии Дня Победы сегодня, 6 мая, в 11 регионах Российской Федерации на 22 мемориальных комплексах будут впервые зажжены в режиме постоянного горения Вечные огни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ключевой площадкой станет мемориальный комплекс в Острове на площади имени Героя Советского Союза Клавы Назаровой, который объединит остальные субъекты прямой трансляцией. Для символического зажжения будет привезена частица Вечного огня мемориала, открытого в честь 30-летия освобождения Пскова от фашизма.

Помимо Псковской области к сетевому природному газу подключат объекты в Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях. Вечные огни будут зажжены одновременно во всех мемориальных комплексах.

На торжественное мероприятие приглашены официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие СВО и их родственники, юнармейцы, местные жители.