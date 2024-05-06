Общество

«Постскриптум»: Укрупнение регионов, борьба с коррупцией и политические «попугаи-неразлучники». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 мая.

Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Голосование завершено, итоги объявят в середине мая: программа «Формирование комфортной городской среды» продолжает свою работу?

- Новая волна разговоров об укрупнении: нужно ли объединять Псковскую область с соседними регионами?

- Политические «попугаи-неразлучники»: реготделения «Партии роста» и «Новых людей» объявили о слиянии – кто теперь у них главный?

- Поправка на «минус» дала поправку на «плюс»: после ухода Александра Серавина новым вице-губернатором, правда не политическим, назначена Ольга Тимофеева;

- Новый задержанный в деле Александра Грацкого - силовики взяли взяткодателя, но автомобиль дарил не он.

Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.