Общество

Псковским курсантам рассказали о женщинах-героинях Великой Отечественной войны

Состоялась очередная встреча псковских курсантов с заведующей отделом абонемента областной универсальной научной библиотеки Светланой Галактионовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Встреча состоялась под названием «Доблести женское лицо» и прошла в рамках цикла лекций, посвященных вкладу женщин в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

«Среди героев Великой Отечественной войны – обычные девушки, которые шли и сражались за свою Родину. На войне они были зенитчицами, летчицами, снайперами, танкистами, показав всему миру, что в экстремальных условиях им оказалось под силу справиться с непомерными физическими и психологическими перегрузками», – отметила Светлана Галактионова.

На встрече курсанты узнали о судьбах легендарных женщин: снайпере Людмиле Павличенко, командире взвода морской пехоты Евдокии Завалий, летчице Лидии Литвяк, первой женщине-командире танкового взвода Ирине Левченко.

В ходе мероприятия курсантам напомнили о повести «Клавдия Вилор» писателя-фронтовика Даниила Гранина, в которой рассказывается о тяжелой судьбе женщины – политрука пехотной роты. Раненная в бою под Сталинградом и попавшая в гитлеровский плен женщина, героиня повести, во время пыток продолжает волновать читателей своей правдой: «Кто ты?» – «Я – комиссар Вилор!..».

Отметим, что организатором мероприятия выступили женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России вместе с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова.