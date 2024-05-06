Общество

Только 45% псковичей работают по специальности – опрос

45% псковичей работают по специальности, полученной в вузе, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

Еще 22% заняты в смежных областях. 33% респондентов работают не по специальности.

Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 54 и 24% соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.