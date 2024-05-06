Общество

Коммуникации фонтана у гостиницы «Рижской» в Пскове полностью утрачены - Ирина Иванова

Коммуникации фонтана у гостиницы «Рижской» полностью утрачены. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фонтан у гостиницы "Рижской" необходимо будет делать, мы это прекрасно понимаем, но те коммуникации, которые к нему подводили, полностью утрачены. Об этом неоднократно говорили. Утрачены абсолютно все коммуникации. Необходимо вскрывать асфальт, перекладывать все трубы, вскрывать чашу фонтана. Это колоссальная работа, которую за средства муниципалитета выполнить не представляется возможным. Вместо одного фонтана мы можем благоустроить 3-4 двора», – сказала Ирина Иванова.

Она добавила, что ремонт фонтана планируют провести на средства, которые будут выделены на благоустройство сквера у гостиницы.

«Ждем средства на реализацию проекта, будет это в следующем году или через год, мы не знаем», – уточнила Ирина Иванова.