Общество

Прививку от «малой чумы» в 2023 году сделали менее 100 псковичей

95 человек вакцинировали и ревакцинацинировали против туляремии в Псковской области в 2023 году (в 2021 году – 423 человека, в 2020 году – 134, в 2019 году – 444, в 2018 году – 988). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Туляремия, или «малая чума» – острое зоонозное природноочаговое заболевание с многообразными механизмами передачи возбудителя, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов, пояснили специалисты.

«Инфекция очень заразна и потенциально опасна для жизни. Но если ее вовремя диагностировать, она эффективно лечится с помощью отдельных антибиотиков», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

По данным, представленным в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Псковской области» за 2023 год, последние пять случаев заболевания людей туляремией были зарегистрированы в Псковском и Себежском районах в 1999 году. В 2010 году был установлен случай инфицирования туляремией жителя Санкт-Петербурга на территории Пустошкинского района.

Отсутствие регистрации заболеваемости туляремией в Псковской области свидетельствует об эффективности профилактических мероприятий в районах с проявлениями эпизоотий у животных, заметили в ведомстве. К этим мероприятиям относятся: исследования на наличие туляремийного возбудителя в воде поверхностных водоемов, у мелких млекопитающих (мыши-полевки, кроты, бурозубки), у лиц с подозрением на заболевание, проведение вакцинации декретированного контингента.

С 2019 по 2023 годы в исследованных пробах воды возбудитель туляремии обнаружен не был. В 2023 году при исследованиях на туляремию 339 мелких млекопитающих в восьми пробах выделена культура туляремийного возбудителя. На туляремию в 2023 году обследовано 16 человек с подозрением на заболевание, результаты отрицательные.

В Псковской области энзоотичными по туляремии являются шесть административных территорий: Псковский, Палкинский, Островский, Новосокольнический районы, Невельский и Стругокрасненский муниципальные округа.