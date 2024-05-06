Общество

Профсоюзы проводят анкетирование для расчета необходимого уровня МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России разработала собственную методику расчета величины минимального потребительского восстановительного бюджета, которая, по мнению профсоюзов, должна стать ориентиром для установления минимального размера оплаты труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В целях совершенствования данной методики ФНПР в 2024 году проводит анонимный опрос среди членов профсоюзов на предмет значимости приобретения непродовольственных товаров и услуг.

Полученные результаты будут использованы для переговоров с социальными партнёрами для увеличения федерального МРОТ, а также размеров минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации.

Принять участие в анкетировании можно по ссылке.