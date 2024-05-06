Общество

Врач призвал исключить из рациона фастфуд в дни магнитных бурь

Фастфуд, жареные и соленые продукты рекомендуется исключить в дни магнитных бурь, лучше включить в рацион овощи, зелень, фрукты, рыбу и морепродукты, нежирное мясо, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая. Он добавил, что последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов, пишет РИА Новости.

«Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», - рассказал Тяжельников.

По его словам, продукты лучше выбирать легкоусвояемые, с большим содержанием витаминов и необходимых микроэлементов. Это овощи, зелень, фрукты, рыба и морепродукты, нежирное мясо.

«Гипертоникам следует заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. Гипотоникам можно поддержать себя контрастным душем, природными тонизирующими средствами», - добавил врач.