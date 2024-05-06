Общество

Псковичи поженятся на Всероссийском свадебном фестивале выставки «Россия»

Первый Всероссийский свадебный фестиваль пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 19 мая. В мероприятии будут принимать участие и псковские пары, которые в разные дни приедут в Москву, чтобы сыграть свои свадьбы на фестивальной площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ключевым событием первого дня фестиваля станет самая массовая свадьба — на главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Мероприятие приходится на Красную горку, с которой по старой русской традиции открывался сезон свадеб. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники управления ЗАГС Москвы. В числе счастливых пар — Александр Неронов и Ольга Лежнина из Пскова.

Жених и невеста познакомились больше 10 лет назад на работе. Деловые отношения быстро переросли в романтические. Несмотря на то, что пара вместе уже много лет, к пониманию того, что они готовы скрепить свой союз узами брака молодые люди пришли только в этом году. На решение Александра сделать Ольге предложение отчасти повлияло и то обстоятельство, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

«Мы рады, что станем частью Всероссийского свадебного фестиваля. Тем более, что не хотели традиционных посиделок, а мечтали провести этот день по-особенному», — поделился Александр.

Сейчас молодая пара готовится к торжеству: Александр и Ольга согласовывают со стилистами последние штрихи праздничных нарядов. Костюмы жениха и невесты разработаны на основе свадебных образов жителей Псковской губернии конца ХIII — начала ХIХ века

В рамках празднования молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием президента Владимира Путина.

Первый день фестиваля откроет масштабное свадебное шествие, в котором примут участие будущие супруги, известные артисты, творческие коллективы, в том числе из Псковской области, а также ансамбль цыганского театра, гармонисты в образах женихов, ходулисты, цирковые артисты и аниматоры в образах ангелов.

На целую неделю с 13 по 19 мая выставка «Россия» превратится в фестивальное пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.

Каждый день Всероссийского свадебного фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Интересная и насыщенная программа покажет гостям выставки «Россия», что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.

Важным элементом фестиваля станут мероприятия проекта «Исток», популяризующего русскую народную культуру среди молодежи. Познакомиться с элементами традиционных свадебных нарядов можно будет на выставке «Русская свадьба». Не мог не затронуть фестиваль и гастрономическую сторону свадебных традиций. Попробовать застольные угощения со всей страны можно в Доме российской кухни.

Псковский стенд к фестивалю также преобразится. На площадке будут представлены атрибуты старинных свадебных ритуалов, приданое невесты и «добро» жениха. Кроме того, организаторы предложат гостям стенда принять участие в мастер-классах, квестах и играх.

Завершится фестиваль ярко — кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.