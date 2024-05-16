Общество

«Зверьё моё»: Французский бульдог - шебутной заводила

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 мая. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владельца псковского питомника французских бульдогов Елена Тенетко и одна из её подопечных.

Гостья рассказала о нюансах породы, особенностях ухода и важных моментах, которые стоит учитывать при покупке питомца. Чем французские бульдоги отличаются от других разновидностей бульдогов? Как они ладят с другими животными? Куда отправляются выходцы из псковского питомника? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О любви с первого взгляда

- Сегодня у нас в гостях владелица питомника французских бульдогов Елена Тенетко. Елена, здравствуйте!

- Добрый день.

- Елена пришла в студию не одна. Познакомьте нас со своей спутницей.

- Сегодня я пришла с Фиби, ей в ноябре 2023 года исполнилось два года. Это молодая девочка, она родилась в моем доме, ращу её с первых часов жизни. Сейчас она мама прекрасных малышей, у нее первый раз родились детки. Активная, очень жизнерадостная девочка, абсолютно без агрессии. Юный чемпион России и дважды юный чемпион РКФ. Сейчас от деток отойдем, и будем дальше заниматься.

- Почему выбор пал именно на эту породу? Почему вы вообще решили создать питомник, с чего все началось?

- Моя история любви с французскими бульдогами началась в 2014 году. Тогда у меня были мопсы, но я общалась с заводчиками французских бульдогов, с некоторыми плотно дружила. Один из заводчиков как-то показал мне фотографию щенка французского бульдога. И тут я поняла, что пропала. Я не спала ночами, мне было не до еды - я поняла, что хочу именно эту собаку. Понравившийся мне щенок был в Киеве, там тогда начался Майдан. Но для нас это не преграда - думаю, собачники меня поймут. Если ты чувствуешь, что это твоя собака, ты начинаешь решать задачку со многими неизвестными: как привезти, если нет денег, где взять эти деньги, в итоге собака всё равно окажется у тебя дома. Так же и мой первый французский бульдог. Я нашла выход, привезла, несмотря ни на что. Когда познакомилась с ним поближе, поняла, что это моя порода. Они в себя влюбляют, очень хорошо чувствуют хозяина. Мне захотелось ещё, ещё и ещё. Конечно, каждая собака со своим характером, но они настолько жизнерадостны, активны, позитивны, жизнь просто бьет ключом. Первый французский бульдог из Киева у меня появился в 2014 году, потом второй, третий - и так меня и затянуло.

- Сколько сейчас бульдогов в вашем доме?

- 14.

- Все ваши?

- Да, именно мои. Очень много возрастных животных, которым 9-10 лет. Из молодых, которые двухгодовалые, у меня только две собачки. Остальные уже на пенсии, живут в своё удовольствие, никому не отдаю. Если собака попала в мой дом, она в моём доме остаётся, несмотря ни на что.

- Каковы главные особенности французских бульдогов? Чем они отличаются от английских?

- Английские бульдоги крупнее, они более статные и мощные, спокойные, самодостаточные, этакие статусные собаки. Французский бульдог - он как ребенок: шебутной, активный, иногда безбашенный, игривый. Этим они сильно отличаются от английских бульдогов, которые больше подходят людям, любящим умеренные, спокойные прогулки. А с французским бульдогом нужно постоянно шевелиться, эта собака держит в тонусе, очень любит гулять, с ней много активности. Французские бульдоги весьма интеллектуальные: порой смотришь и понимаешь, что они думают. Видишь по мимике, выражению - я говорю лица, а вообще мордочки, - что они чего-то замышляют. Они заводилки.

О характере и популярности

- Что ещё важно учитывать при приобретении такого животного? На что обращать внимание?

- Во-первых, нужно познакомиться с породой. В интернете сейчас очень много всякой информации, описаны все плюсы и минусы. Важно понять для себя, справишься ли ты с таким животным. Это брахицефалы, и, естественно, у них есть свои проблемы, нюансы здоровья из-за короткой мордочки. Нужно понимать, что эта собака очень плохо переносит жару, жаркую влажную погоду. В мороз они тоже мерзнут, так как нет большого подшерстка. По физической активности есть нюансы. Следует понимать, что французский бульдог никогда не будет ходить в лоток: в любую погоду - дождь, снег, мороз минус 30 - тебе все равно придется одеваться и идти на улицу. Готов ли ты к этому? Других особенностей и больших проблем с породой я не замечала. По здоровью это вполне обычная собака. Она не может, как, например, овчарка бегать на большие расстояния, но сама по себе крепкая, мышечная. Одно слово «бульдог» говорит за себя. По питанию проблем никаких нет. Бывают, конечно, аллергики, но, мне кажется, в любой породе это есть, как и люди тоже бывают со своими особенностями.

- Какие документы проверять при приобретении у заводчика?

- На собаку должна быть щенячья метрика РКФ и ветеринарный паспорт с прививками и всеми обработками. Других документов на данный момент при приобретении щенка не предусмотрено. Чипирование по желанию, а вот клеймо должно стоять обязательно. Для того, чтобы заводчик мог понять и предложить то, что вам нужно, следует указать, для каких целей вам нужно животное. Либо это шоу-собака, которой вы будете заниматься, титуловать, ходить на выставки, использовать в племенном разведении, либо собака чисто для души, компаньон, член семьи. Естественно, и цена тоже варьируется, потому что все щенки в помете не могут быть одинаковыми. Уже в малыше можно разглядеть достаточно много. У одних больше шоу-перспективы, у других меньше. У каждой собаки есть свои недостатки. Конечно же, мы стремимся быть как можно ближе к стандарту породы, но идеальных собак всё равно не бывает. По характеру каждая со своей изюминкой. Среди французских бульдогов есть особи поспокойнее, а есть очень активные «зажигалки». Заводчик может подсказать не только по внешности, какая собака вам подойдет, но и по характеру.

- Что касается характера, как французские бульдоги ладят с другими животными? Например, с кошками?

- Очень много щенков моего разведения живут в семьях с кошками и очень хорошо с ними ладят, вместе спят. Конечно, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть друг к другу. Бывает, кошка сначала не принимает, потому что маленький щенок, как правило, вообще без агрессии и лезет играть. Естественно, кошка, которая жила в абсолютном спокойствии, не всегда сразу принимает нового члена семьи. Но потом они очень хорошо уживаются и живут дружно.

- Кто берет у вас щенков? Какой регион был самым дальним, куда вы отправляли подопечного?

- Самая далёкая страна, куда уехали мои щенки - это Соединенные Штаты Америки: Майами, Нью-Йорк. Также отправляла в Канаду, Францию, Финляндию, Прибалтику (Эстония, Латвия, Литва). Из российских регионов самый далекий - Томск. Брали щенков в Самару, Саратов, Тольятти, Новгород, Санкт-Петербург. В Пскове моих щенков мало - за все время я насчитала только пять. Остальные уезжают довольно далеко.

- То есть, у псковичей французские бульдоги не пользуются особой популярностью?

- Не особо много встречаю.

- А в целом порода сейчас популярна?

- Да, порода очень популярная. Эти собаки умеют в себя влюблять.

- Ваши питомцы - титулованные профессионалы, чемпионы. Вы часто участвуете в выставках?

- Вот, к примеру, сестра Фиби Ульяна - тоже юный чемпион России, юный чемпион РКФ. У нас был большой промежуток во время ковида - было всё закрыто, мы никуда не ездили, не титуловались. Я не хожу на выставки и очень крупные мероприятия, когда в доме маленькие щенки - не рискую, потому что даже на привитой собаке можно принести какую-то инфекцию. А инфекция для маленьких щенков часто бывает смертельна. Поэтому, чтобы в доме всегда было чисто и не переживать за здоровье маленьких детишек, мы пропускаем выставки, когда есть малыши. В жаркую погоду, когда на улице за 30, я тоже не мучаю собак, мы не ходим на выставки, потому что это тяжело для их здоровья. На моей памяти было такое, что прямо в ринге собаки падали, потому что асфальт плавился под ногами даже у фотографов - было не встать на колено, потому что ногу обжигало.

- А как вы готовитесь к выставкам?

- С маленького щенка ходим на занятия. У нас в городе достаточно клубов, и в каждом проводят занятия по ринговой подготовке. В свободное время отрабатываем всё нужное для ринга: стоим на столе, учимся показывать зубы, свободной стойке. Как правило, они очень быстро всё схватывают.

О культуре собаководства

- На занятия ходите только в целях подготовки к выставкам? А воспитание, обучение командам?

- Я хожу только на ринговую подготовку. Те команды, которые мне нужны - чтобы собака подошла ко мне или отошла оттуда, куда идти не надо, не брала то, что надо, - она знает. Мои питомцы впитывают это буквально с рождения. Дрессировать их как служебных, у меня нет надобности, они и так очень послушные. Хотя некоторые мои подопечные, разъехавшиеся в другие города, занимаются, сдают общий курс дрессировки и довольно успешно.

- К сожалению, в нашем городе не все собаки воспитанные, и в этом виноваты их владельцы. Как вы оцениваете культуру собаководов в Пскове? Какие правила нужно соблюдать во время выгула животного?

- Собака, независимо от её размера, должна быть на поводке, если это не специальная площадка для выгула. Даже если я знаю, что моя собака не агрессивная и никого не тронет, то человек, который идет навстречу, может не понять, почему она к нему кинулась. Многих пугает сам вид — мускулистость, плоская мордочка. Люди думают, что собака «бойцовской» породы. Некоторые боятся не только французских бульдогов, даже мопсов - они дышат специфически, хрюкают. Я не могу знать, какой будет реакция у человека, к которому подбежит мой пёс: кто-то отойдет, а кто-то может и ногой пнуть. Это может быть чревато. Поэтому в городе собака обязательно должна быть на поводке. Намордники французским бульдогам не нужны, хотя в интернете я видела, что одевают чуть ли не на всю морду. Ещё за своими собаками нужно обязательно убирать. Я сама собачник, и понимаю, что очень много людей нас не любят, потому что весной, когда всё начинает таять, по улицам не пройти, неприятно это всё. Отсюда появляется агрессия. Пока этой культуры не хватает, я очень редко вижу, что кто-то убирает за своими собаками. Если бы все выполняли эти требования, может быть, по-другому относились бы и к нам, и к собакам.

В целом, я считаю, что у нас в городе довольно благополучная обстановка. У нас не слишком много выкинутых, брошенных собак, особенно породных, по сравнению с другими городами. У нас очень добродушные, милосердные и отзывчивые люди. Я сама подписана на зоозащитные группы - «Шанса», «Зоозащиты» - и периодически наблюдаю, как благодаря отзывчивым псковичам лечат и содержат бездомных собак. Несмотря на то, что у псковичей небольшие зарплаты, они активно жертвуют. Я считаю, что наш город любит животных.

- Перейдём к рубрике «Советы нашим радиослушателям». С чего начать, если вы решили завести французского бульдога?

- Сначала почитать про эту породу в интернете, пообщаться с владельцами французских бульдогов, если есть такая возможность. Потом выбрать понравившийся питомник и пообщаться с заводчиком. Настоящий заводчик курирует и держит связь со своими питомцами на протяжении всей их жизни. Конечно, это не всегда получается — есть открытые люди, которые готовы с тобой общаться, делиться всем. А есть те, кто купил и на вопрос «Как дела?» ответят в лучшем случае «Хорошо». Не каждый готов идти на тесный контакт. Но заводчик всегда знает все координаты тех, у кого живут его питомцы, чтобы по возможности дать пообщаться с владельцами. Тогда у потенциального покупателя вырисовывается картинка: здоровы ли питомцы, какая у них психика, как они уживаются с другими животными. Как правило, щенки генетически тесно связаны, производители-то в питомниках одни. Выбирайте хорошего заводчика, выбирайте щенка, и проблем с собакой не будет.

- Елена, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были владельца питомника французских бульдогов Елена Тенетко и её питомица Фиби. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!