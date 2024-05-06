Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с главным федеральным инспектором по Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков.

Ведущий программы «Собственной персоной» Александр Савенко расспросит гостя о его впечатлениях от вчерашней инаугурации президента России Владимира Путина, об основных задачах, стоящих перед аппаратом полпреда и о формате взаимоотношений с органами власти и институтами гражданского общества. Также в ходе разговора будут затронуты другие актуальные темы.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.