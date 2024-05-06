Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Иванова

Мосгорсуд оставил под стражей экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере.

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

«Суд постановил апелляционную жалобу Иванова оставить без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения», - огласил решение судья.

Иванов был задержан на рабочем месте и 24 апреля заключен под стражу решением Басманного суда Москвы. Защита Иванова с этим решением не согласилась и подала апелляцию с требованием о его освобождении из СИЗО. По этому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки. Все они также обжаловали решение по избранной им мере пресечения, пишет ТАСС.

Тимур Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), он останется под стражей до 23 июня 2024 года.

По данным правоохранительных органов, взятка предоставлялась Иванову в виде услуг, стоимость которых может превышать 1 млрд рублей. При этом следствие устанавливает причастность замминистра к возможным иным должностным преступлениям, а в деле могут появиться новые фигуранты. Замминистра отверг причастность к получению взятки и заявил о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил его от исполнения обязанностей.