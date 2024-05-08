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Общество

Наталья Исакова: Государственные архивы помогают сохранять историческую память

09.05.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Государственные архивы необходимо заполнять документами о деятельности организаций в настоящее время, чтобы сохранить историческую память для будущих поколений. Об этом директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 2023 году вышли новые правила, согласно которым все государственные организации должны быть источниками укомплектования архивов, передавать документы, которые образуются в процессе деятельности, на хранение в архив. Я считаю, что это правильное решение», – рассказала Наталья Исакова.

Она уточнила, что в современной России популяризация изучения истории – это важный процесс, которому уделяют особое внимание на всех уровнях. Но при этом нельзя забывать о будущем и создавать архивную базу для тех, кто будет изучать современную историю.

«Очень важно, чтобы сохранялось то, что делается сейчас. Да, есть электронные документы, но правила их хранения не выработаны до конца. Надо помнить о том, что когда-то кто-то обратится к тому, что происходит сейчас», — добавила Наталья Исакова.

Теги: #архив
Источник: Псковская Лента Новостей
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