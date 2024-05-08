Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Солдаты Победы»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - главный редактор, руководитель рабочей группы Псковской областной редколлегии книги «Солдаты Победы», член союза краеведов России Николай Никитенко.

Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие пропали без вести… Память о тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. В нашей области память о земляках была увековечена в 23 томах «Книги Памяти». Эту работу возобновили в 2013 году в рамках проекта «Солдаты Победы». О том, какая работа в этом направлении ведется в псковском регионе, с Николаем Никитенко поговорит ведущий Олег Добрынин.