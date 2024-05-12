Общество

Microsoft разблокировала обновления для пользователей из России

Корпорация Microsoft открыла доступ пользователям из России к крупным обновления своих продуктов, сообщили в ассоциации «Руссофт».

Например, Windows 11 23H2 (последний глобальный апдейт системы) вновь скачивается на компьютеры без VPN, аналогичная ситуация и с Office — можно загрузить образ продукта, не прибегая дополнительному ПО. Ранее такие апдейты на компьютеры с российскими iP-адресами было поставить нельзя.

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — сообщил президент ассоциации «Руссофт» Владимир Макаров.

У корреспондента «Известий» также получилось поставить обновления продуктов компании без использования стороннего ПО. Это удалось сделать как на стационарном компьютере, так и на ноутбуке. Для того чтобы обновить или установить софт заново, обладателю компьютера на Windows достаточно зайти в соответствующее меню в ОС и нажать клавишу «установить», после чего начнется скачивание новой версии софта с официальных серверов компании. Или пользователь может сделать это из центра загрузок на официальном портале.

Также Microsoft не заблокировала российским IT-компаниям доступ программному обеспечению, хотя обещала это сделать после 20 марта. Эту информацию подтвердили сразу несколько собеседников в отечественных организациях.

«Microsoft исследует вопрос приостановления доступа к облачным продуктам, чтобы минимизировать излишние отключения», — сообщил вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

Как пояснил собеседник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов, компания не препятствует закупкам и активации новых лицензий, купленных по параллельному импорту. От этого софта отказался только госсектор, который постепенно переходит на отечественные продукты. Коммерческие предприятия продолжают пользоваться тем же Office и переходить с него не планируют, пока его применение официально не запрещено, отметил он.