Общество

Труба фонтанная, вода цикличная

В Пскове во время майских праздников забил новый фонтан на Четырех углах. Почему конструкцию называют «сухой», если струи брызгают водой, куда делся предусмотренный проектом недавней реконструкции фонтан с площади Ленина, каковы шансы на возвращение воды в чаши у гостиницы «Рижской» и во сколько бюджету обходится работа фонтанов в Ботаническом саду и в Дендропарке — обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера делится любопытными фактами о работе водных развлечений в областной столице.

Подарок с обязательствами

В Пскове 3 мая на регулярной основе заработал фонтан в сквере имени 60-летия Октября на Четырех углах. Стоящий с лета прошлого года забор вокруг стройплощадки рабочие убрали в начале апреля, когда началась настройка инженерного сооружения. Сквер мгновенно наполнился радостным визгом мокрых детей. Поначалу погода благоволила неожиданному развлечению, но, когда на улице похолодало, ограду пришлось вернуть, а то ребятня, невзирая на температуру, лезла под струи прямо в куртках.

На запуске фонтана присутствовали губернатор Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин.

Смотрите также Мультимедийный фонтан в сквере имени 60-летия Октября запускают в Пскове

Тогда же объявили, что до июльского Дня города будут использованы не все функции. Сейчас струи бьют на переменную высоту, разбрызгивая подсвеченную разными цветами воду по сторонам. А вообще фонтан мультимедийный. Заявлено, что умеет генерировать аж 16 тысяч оттенков, играть музыку и создавать туман из мелких брызг, который может быть использован в качестве экрана. К празднику обещают создать шоу, которое будет транслировано на водной завесе.

Фонтан сухой, то есть без видимой чаши, спрятанной под брусчатку. Падающая вода стекает вниз через решетку, смонтированную по периметру. Конструкция предусматривает повторное использование воды после очистки в локальных очистных системах, скрытых от глаз публики. Автоматически чаша подпитывается свежими поступлениями воды, компенсирующими потери от испарения, разбрызгивания и, конечно, выноса воды на одежде резвящихся в фонтане.

Сооружение — подарок городу от «зеленого» банка. В СМИ звучали данные о 80 млн рублей, в такую сумму обошелся дарителю фонтан. Но и казне потратиться все-таки пришлось. Во-первых, на подключение к инженерным сетям и на восстановление благоустройства в сквере. Во-вторых, подарок теперь нужно будет обслуживать. В администрации города на запрос ПЛН ответили, что будет проведена закупка, по итогам которой выберут обслуживающую организацию. Предполагается, что еженедельно будет проводиться плановое ТО с промывкой, а ежемесячно — полная очистка со спуском воды. Сколько точно потребуется воды, пока сказать невозможно. Расчетный расход — 27,1 кубометров в сутки во время заполнения пустой чаши и 13,72 кубометров в сутки на поддержание работы.

Псковичи новинку оценили. Соцсети полнятся восторженными отзывами, фотографиями и видео, авторы постов называют сооружение «украшением Пскова».

«Детишки в полном восторге, да и ни только они. Красиво. Если добавят ещё подсветку и музыку, то будет чудесно и волшебно!!!» - выражает типичное мнение горожан псковичка Елена Степанова.

Вчера был опубликован график, по которому включают фонтан.

Понедельник — технический день

Вторник-четверг — с 12:00 до 21:00

Пятница воскресенье — с 12:00 до 22:00

Два цветка

Одновременно с фонтаном на Четырех углах были включены фонтаны в Дендропарке и в Ботаническом саду.

В Дендропарке фонтан находится прямо в пруду. Заработал он в сентябре 2020 года, его запуск стал кульминацией фестиваля «Музыка на воде». Конструкция имеет форму лилии, а центральная струя может подниматься вверх до 10 метров. Итальянские насосы качают воду прямо из пруда, куда она возвращается. У этого фонтана тоже есть цветная подсветка.

Его запуск состоялся под мелодию из «Лебединого озера» Чайковского, а окончательно музыкальным фонтан стал в 2022 году, когда рядом с прудом поставили всепогодный шкаф с акустическим оборудованием. Воспроизведение музыки синхронизируется с работой фонтана, слышно ее во многих уголках Дендропарка. За прошлый сезон этот фонтан обошелся городскому бюджету всего в каких-то 6606 рублей 66 копеек.

Смотрите также Новый фонтан открыт в Пскове. ВИДЕО

Куда дороже стоит работа фонтана в Ботаническом саду. За прошлый год он «съел» электричества на 86404 рублей 77 копеек, «выпил» воды на 24975 рублей 92 копеек.

Этот фонтан появился в Пскове в 1958 году, как раз в том же году его автор Петр Бутенко занял пост главного архитектора Псковской области. Он также является автором памятника Ленину на площади в центре Пскова, Клаве Назаровой в Острове, «На пепелище» в сожженной порховской Красухе, Александру Невскому с дружиной на Соколихе, Пушкину с крестьянкой в Летнем саду.

Архитектурный стиль фонтана — социалистический классицизм, вдохновением при его создании служила форма фонтанов в Петергофе.

В наше время на протяжении ряда лет фонтан красили в зелено-желто-коричневый, что придавало ему аляповатости и уродовало авторский замысел. В 2019 году к Ганзе были заменены трубы внутри конструкции, а в 2022 году фонтан перекрасили, он также получил архитектурную подсветку. Дно чаши стало голубым, а «цветок» — молочным с насыщенными прожилками глубокого серого цвета.

«Полностью утрачены»

Сухой фонтан в Пскове мог появиться еще три года назад, когда шло благоустройство площади Ленина. Он был предусмотрен проектом. Однако площадь осталась сухой в прямом смысле, фонтан так и не забил.

«Проектной документацией было предусмотрено обустройство фонтана, при этом при проведении закупки на благоустройство данный вид работ был исключен из перечня работ в связи с ограниченным объемом финансирования, - объясняют в администрации города. - Соответственно работы по монтажу оборудования не были предусмотрены контрактом, не выполнялись и не оплачивались».

Однако от идеи фонтана местные власти не отказываются. На будущее под землей проложили кабель, чтобы при наступлении благоприятного финансового момента не перекапывать благоустроенную площадь. Однако пригодится ли этот кабель — вопрос открытый.

Не теряют городские власти надежду реанимировать фонтан в сквере у гостиницы «Рижская».

«В настоящее время фонтан находится в нерабочем аварийном состоянии. В связи с чем провести работы по запуску данного фонтана в текущем году не представляется возможным», - констатировали городские власти в ответе на запрос ПЛН.

Главная причина — утрата ведущих к нему инженерных коммуникаций, о чем в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) на прошлой неделе заявила первый замглавы администрации Пскова Ирина Иванова.

«Фонтан у гостиницы "Рижской" необходимо будет делать, мы это прекрасно понимаем, но те коммуникации, которые к нему подводили, полностью утрачены. Об этом неоднократно говорили. Утрачены абсолютно все коммуникации. Необходимо вскрывать асфальт, перекладывать все трубы, вскрывать чашу фонтана, - обрисовала она фронт предстоящих работ. - Это колоссальная работа, которую за средства муниципалитета выполнить не представляется возможным. Вместо одного фонтана мы можем благоустроить три-четыре двора».

В прошлом году сквер у гостиницы стал одним из победителей «Комфортной городской среды». На голосование выставлялось изготовление проектно-сметной документации, в этом году подрядчик должен будет представить готовые бумаги. А потом дело за «малым» — найти деньги на проведение работ, по той же программе или из другого источника.

Есть в Пскове еще один неработающий фонтан. Удивительный кейс связан со двором дома Труда, 59. В советские годы при застройке квартала рядом с домом соорудили небольшой фонтанчик. Вода к нему шла по трубе из подвала дома. Однако в эпоху победившего капитализма оплачивать роскошь в своем дворе пришлось жильцам. Ожидаемо, увеличение платежек местным не понравилось, и во второй половине нулевых фонтан окончательно замолчал.

«Территории в обозначенном месте размежеваны к жилым домам, таким образом, принятие решений в отношении бывшего фонтана относится к компетенции собственников, - так нам ответили в городской администрации о возможном возобновлении подачи воды к дворовому фонтану. - Восстановление работы фонтана на территории, отнесенной к дому, не может быть осуществлено за счет бюджетных средств в отсутствие соответствующих механизмов финансирования. Воссоздание фонтана в рамках ТОС может рассматриваться только при условии готовности собственников к последующему содержанию и обслуживанию элемента благоустройства своими силами и за свой счет».

Не надо быть Спинозой, чтобы с уверенностью предсказать: таковой готовности собственников не последует. Одно дело, когда на водное развлечение скидывается несколько квартир, совсем иное — когда фонтан условно бесплатный, и оплачивает его работу каждый житель города через общий бюджет. В этом случае на метры вверх брызжет радость, подсвеченная всеми оттенками веселья. Ажиотаж вокруг фонтана на Четырех углах — тому подтверждение.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова, Александра Елисеева и Михаила Синева