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Работу почты на селе, расширение льготной ипотеки и поддержку малочисленных народов обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове

В Пскове проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Законодателей из семи регионов СЗФО приветствовал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Россия, действительно, начиналась здесь – и в географическом, и в историческом, и в духовном смысле», - рассказал гостям об истории псковской земли вице-спикер. Говоря о текущем моменте, Игорь Дитрих обратил внимание, что Псковская область – один из двух субъектов России, который граничит с тремя государствами – с Эстонией, Латвией и Белоруссией: «Два года специальной военной операции заставили всех нас многое пересмотреть. Если раньше мы говорили о том, что в 50 километрах от Пскова проходит граница Евросоюза, то теперь это рубежи стран НАТО».

Завершая выступление, Игорь Дитрих пожелал коллегам плодотворной работы, мудрых, взвешенных решений и приятных впечатлений от пребывания на псковской земле.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов, представляющий Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, Матвей Чупров поблагодарил за тёплый приём и констатировал, что между всеми законодательными органами Северо-Запада России удалось выстроить хорошие конструктивные отношения.

«Когда мы проводим наши заседания, все обсуждения проходят в едином порыве, потому что у всех членов комитета одна задача – защита интересов жителей наших регионов», - сказал парламентарий. Также Матвей Чупров отметил эффективность межпарламентского взаимодействия – ряд инициатив комитета при поддержке парламентской ассоциации уже удалось реализовать на федеральном уровне.

Рабочая часть заседания началась с выступления вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, который представил коллегам информацию о мерах государственной поддержки коренного малочисленного народа сето, проживающего на территории Печорского муниципального округа Псковской области.

По данным мониторинга, по состоянию на 1 января 2024 года численность представителей сето в регионе составляет 290 человек, из них 108 – дети. Для сравнения в соседней Эстонии проживает порядка 10 тысяч сето, но там, по словам Виктора Остренко, представителей этой этнической группы не идентифицируют как самостоятельный этнос.

Уставом Псковской области гарантированы права коренного малочисленного народа РФ сето на исконную среду обитания, традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, общественное самоуправление. Виктор Остренко рассказал, что в рамках региональной госпрограммы общественным объединениям сето предоставляется субсидия на возмещение части затрат на возделывание сельскохозяйственных культур, выплачивается социальная помощь семьям сето с детьми, проводится ежегодный этнокультурный фестиваль и организуется лингвистический детский лагерь.

«Делается многое, но цифры финансирования не очень впечатляющие, потому что вся поддержка сето осуществляется исключительно за счёт регионального бюджета. Мне кажется, что сохранение такого интересного самобытного культурного наследия имеет значимость не только для Псковской области, но и для всей страны», - высказался Виктор Остренко и предложил коллегам сформулировать предложения о включении представителей сето в федеральную программу поддержки коренных малочисленных народов.

Инициатива нашла отклик у всех членов комитета. «Маленький народ, но это полноценная часть культурного кода России, созданного из уникальных национальных культур и традиций», - сформулировал единую позицию профильного комитета ПАСЗР его председатель Матвей Чупров. Более детальное обсуждение вопроса депутаты решили продолжить в третий день работы комитета во время посещения Музея-усадьбы народа сето.

По инициативе Мурманской областной Думы, парламентарии рассмотрели текст обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о внесении изменений в перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

«В населённых пунктах, расположенных на расстоянии буквально 3-5 км друг друга, действуют разные условия – жители одних имеют право на льготную социальную пенсию, а других – нет. Это несправедливо, и нам поступает множество обращений от граждан», - рассказал о причине подготовки соответствующего обращения мурманский депутат Александр Клементьев. Комитет согласился с необходимостью привлечь внимание федерального правительства к существующей проблеме.

Ещё одно рассмотренное депутатами обращение в адрес премьер-министра касается льготного ипотечного кредитования. Речь идёт о возможности распространения условий предоставления льготной ипотечной ставки для регионов Арктической зоны РФ на вторичное жильё и о расширении перечня специалистов, имеющих право участвовать в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Эта мера, по мнению членов комитета, позволит привлечь на работу в северные регионы недостающих специалистов.

Одной из тем парламентского обсуждения стала ситуация с функционированием отделений почтовой связи в малых населённых пунктах. Выступая перед коллегами, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Татьяна Тишкова отметила, что для жителей отдалённых труднодоступных населённых пунктов почтовые отделения являются «социальными центрами», однако, от граждан часто поступают жалобы на ненадлежащее состояние помещений почты либо закрытие отделений из-за отсутствия сотрудников. Депутаты признали, что описанная картина характерна для всех регионов Северо-Запада.

«С большим воодушевлением все мы восприняли известие о старте в 2021 году по инициативе президента РФ программы модернизации отделений "Почты России". Было поручено до 2025 года провести масштабную модернизацию почтовых отделений на всей территории страны. Сегодня мы видим, что потребность в модернизации почтовых отделений существенно выше темпов реализации программы», - отметила в своём выступлении Татьяна Тишкова. Депутат выделила несколько особо острых проблем, среди которых, сложности с подбором земельных участков для строительства быстровозводимых модульных конструкций для размещения в них отделений почтовой связи, а также низкий уровень заработной платы почтовых работников.

Чтобы выразить озабоченность сложившейся ситуацией и предложить рекомендации по решению проблемы, члены парламентское комитета решили подготовить обращение руководству АО «Почта России». Вопрос будет включён в повестку следующего заседания. На встрече в Пскове законодатели Северо-Запада также обсудили вопросы учёта лиц, относящихся к малочисленным народам, возможности включения в федеральный проект «Информационная инфраструктура» мероприятий по строительству волоконно-оптических линий связи в малых населённых пунктах в арктической зоне, а также разработки Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период до 2036 года.

Поддержанные комитетом инициативы будут включены в повестку предстоящей Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая пройдёт в Пскове в начале июня.