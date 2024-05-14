Общество

Ковать кадры, пока горячо

В этом году завершается пятилетка национального проекта «Образование». Часть его мероприятий касалась развития среднего профессионального образования, в том числе за счёт открытия современных мастерских по приоритетным направлениям подготовки. Ожидается, что данная работа продолжится в рамках новой программы ремонта и оснащения российских ссузов, выпускающих квалифицированных специалистов.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в одном из таких учреждений -Великолукском политехническом колледже. Какие профессии сегодня самые востребованные, и почему для их получения важно модернизировать учебную базу? Чего не хватает заведениям, кующим кадры для промышленности? Ответы на эти и другие вопросы - в материале Ульяны Лаблюк.

Настоящие профессионалы

Великолукский политехнический колледж образовался из четырёх бывших училищ и сегодня является самым крупным средним профессиональным учреждением в южной части Псковской области. В настоящее время функционируют три отделения в Великих Луках и филиал в городе Невеле, имеются собственные мастерские.

Обучение проводится по востребованным специальностям и профессиям разных направлений: металлообработка, сфера услуг, строительство. Здесь готовят по специальностям «технология машиностроения», «оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», студенты осваивают профессии токаря, сварщика, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтера, плотника, слесаря-инструментальщика, столяра, маляра, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, оператора связи, портного. Также в колледже можно обучаться по направлениям: экономика и бухучет, информационные системы и программирование, документационное обеспечение, коммерция, парикмахерское искусство.

На некоторые направления абитуриентов принимают уже после 8 класса - по окончании обучения студенты сдают основной государственный экзамен и в придачу к аттестату об основном общем образовании получают документы о профессиональном обучении.

Азы профессии будущие специалисты постигают на современном оборудовании, которое появилось в колледже в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Тогда на базе учреждения открылись мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии», которые по сей день не пустуют.

Там проходят практические занятия для студентов, демонстрационные экзамены, повышение квалификации, профориентационные мероприятия для школьников. Недавно колледж своими силами оборудовал дополнительные рабочие места для сварщиков, потому что студентов с каждым годом становится больше. В Великих Луках учатся ребята не только из ближайших районов, но и соседней Тверской области.

Также в мастерских проходят конкурсы профессионального мастерства. В этом году на базе ВПК традиционно развернулись две конкурсные площадки Регионального этапа чемпионата «Профессионалы» Псковской области. «В прошлом году в компетенции «Сварочные технологии» наш студент занял второе место, а в этом году участник немного не справился эмоционально, напутал в техзадании и не вошёл в тройку лидеров. В компетенции «Парикмахерское искусство» и в текущем, и в прошлом году у нас первые места, мы представим область на межрегиональном этапе в Пермском крае», - озвучила итоги и. о. директора Великолукского политехнического колледжа Елена Николаева.

Она заметила, что студенты принимают активное участие в городских и региональных соревнованиях между образовательными учреждениями, успешно демонстрируют свои профессиональные навыки и получают награды. С медалями возвращаются не только сварщики и парикмахеры, но и электромонтажники, швеи, маляры. В 2023 году студент колледжа занял 4 место в конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Электромонтаж» в республике Беларусь.

Попутно ребята занимаются спортом, сдают нормативы ГТО и не забывают о культурной жизни — организуют торжества в колледже, участвуют в городских праздничных мероприятиях и творческих фестивалях.

Быть рабочим престижно

В процессе обучения творческие порывы молодёжи тоже реализуются и вытекают в инновационные разработки в области машиностроения, информационных технологий, электроники, автоматизации производства. Эти и другие технические новинки, созданные учащимися, совсем недавно были представлены на технической выставке «Мои профессиональные достижения». В период проведения чемпионата «Профессионалы» Великолукский политехнический колледж традиционно организует дни открытых дверей для абитуриентов и их родителей, и любой желающий может ознакомиться с уникальными изделиями, а также с профессиями и специальностями, представленными в учреждении.

Студенты сами рассказывают о своих направлениях гостям, среди которых обычно школьники 8-9 классов. Ребятам предстоит сделать сложный выбор, куда идти дальше — в 10-й класс или получать востребованную профессию, и общение со старшими товарищами может сыграть большую роль в самоопределении. Также в колледже регулярно проводят мастер-классы по каждому направлению обучения, школьники мастерят изделия своими руками.

«Научиться этому несложно, главное — желание, как и в любом деле, - уверяет мастер производственного обучения, ответственный за подготовку сварщиков, Евгений Филяров. -Спецдисциплины начинаются уже с первого курса, студент сразу окунается в сферу практики. И понимание, твоё ли это, приходит уже в начале обучения. Бывает, что ребята уходят, если не склонны к данной профессии, но процент тех, кто передумал, очень маленький».

Обучение теории в колледже ведётся с использованием электронной библиотеки - для более удобного выстраивания учебного процесса. Но основная роль в подготовке будущих специалистов отводится практическим занятиям. Перед этим со всеми студентами в обязательном порядке проводятся все необходимые инструктажи по технике безопасности.

На данный момент в колледже всего две мастерских, оборудованных по нацпроекту современными станками. А токарям, к примеру, приходится учиться на советских, которые впрочем пребывают в исправном состоянии.

«Навык работы на таком оборудовании ребятам пригодится. На большинстве заводов используются современные станки, где нужен только оператор ЧПУ, но и советские агрегаты много где применяются. Поэтому рабочие руки всегда востребованы, спрос на токарей сейчас огромный. У нас есть запрос от предприятий города и промышленников из других областей — Тверской, Ленинградской, Санкт-Петербурга», - заметил мастер производственного обучения Андрей Виноградов, обучающий студентов токарному делу.

О перспективах профессий, которые можно получить в колледже, преподаватели также рассказывают потенциальным абитуриентам в рамках профориентационных мероприятий в школах. «Интерес есть, многие ребята хотят уже после 9 класса получить профессию и работать, получать свой доход. А предприятия, в свою очередь, активно проводят дни открытых дверей. Приглашают школьников и студентов, чтобы наглядно показать, кто такой человек труда, что быть рабочим престижно, что квалифицированные кадры сейчас очень востребованы», - подчеркнула и. о. директора Великолукского политехнического колледжа, который активно сотрудничает с крупными заводами города.

Студенты, начиная со второго курса, проходят производственную практику непосредственно на производствах. Там же подрабатывают летом, тем самым помогая предприятиям и себе, зарабатывая деньги. По окончанию обучения многие студенты трудоустраиваются туда, где проходили практику.

Кроме того, великолукские промышленники участвуют в качестве индустриальных экспертов на чемпионатах профмастерства, государственной итоговой аттестации, помогают колледжу с оформлением информационных стендов, предоставляют материалы для обучения и демонстрационных экзаменов. А минувшей осенью один из заводов выделил металл для изготовления печей для нужд СВО. Студенты-сварщики своими руками сделали 10 буржуек и передали их в Великолукский центр добровольчества для последующей отправки военнослужащим. А будущие швеи, тем временем, вместе с мастерами производственного обучения изготавливают для бойцов толстовки, снуды и шапки из тёплого флиса.

Требуется дооснащение

К сожалению, материально-технической базы и оборудования, которые имеются в колледже на данный момент, недостаточно. Остро стоит вопрос строительства нового здания учебно-производственных мастерских, его насыщение современными станками.

«Промышленные предприятия города могли бы поставить отдельные образцы оборудования, но из-за отсутствия помещения процесс откладывается на неопределенный срок. А ведь решение вопроса подготовки квалифицированных кадров способно значительно ускорить рост промышленного производства, увеличить объёмы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - на проблему обратил внимание глава города Великие Луки Николай Козловский в рамках еженедельного видеообращения.

«Дело в том, что все мастерские, в том числе открытые по нацпроекту, находятся в старых зданиях. Например, сварочная расположена в здании бывшей котельной, - подтвердила руководитель Великолукского политехнического колледжа. - Наша мечта — построить современный модуль, где можно было бы разместить сразу все мастерские: электромонтажную, сварочную, токарную. Территория у нас очень большая, есть, где строить. Также хотелось бы оснастить все помещения современным оборудованием, которое используется на производствах, чтобы ребята понимали, как на нём работать. Это послужило бы дополнительной мотивацией для тех, кто ещё не до конца определился с профессией».

Елена Николаева напомнила, что в настоящее время развитию системы среднего профессионального образования в стране уделяется повышенное внимание. В частности, президент РФ Владимир Путин анонсировал разработку программы по производству отечественного учебного и лабораторного оборудования для школ, колледжей и вузов, а также программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. В колледже надеются, что в скором времени грядут позитивные изменения.

«Рабочие профессии очень необходимы, особенно в нашем городе, где много заводов, нуждающихся в специалистах. Наше учреждение может решить проблему кадрового дефицита по многим рабочим специальностям», - добавила и. о. директора колледжа.

Уже сейчас на базе образовательной организации создан региональный центр трудоустройства, который отслеживает путь выпускников, в том числе других ссузов области. К сожалению, поддерживать связь получается не со всеми выходцами из учреждений профобразования. Однако, на основании данных мониторинга, многие молодые специалисты идут работать по профессии именно на предприятия Псковской области. В том числе и те, кто приехал учиться в Великие Луки из соседних регионов.

От условий, в которых ведётся образовательный процесс, напрямую зависит качество подготовки дефицитных специалистов, в которых нуждаются предприятия. Технический прогресс не стоит на месте, и учебная база должна идти в ногу со временем, своевременно модернизироваться. Тогда молодые профессионалы будут чётко знать, что их ждёт в дальнейшей жизни, получат нужные навыки и успешно трудоустроятся по специальности.

Ульяна Лаблюк