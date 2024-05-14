Общество

Территория после благоустройства должна быть востребована и интересна всем - Сергей Грахов

Территория после благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» должна давать возможность отдохнуть всем возрастным группам населения. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 14 мая.

«Благоустройство любой территории важно для жителей. Иногда даже самая инновационная большая детская площадка может быть менее нужной и важной, чем лавочка, которую поставили в правильное и нужное место. Территория должна быть востребована для людей и интересна всем. Территорию необходимо благоустраивать гармонично, всесторонне, чтобы дети, взрослые и пожилые имели возможность отдохнуть и не мешать друг другу», – рассказал Сергей Грахов.

Он отметил, что со временем приходит больше опыта в том, как правильно это делать, и сейчас ситуации, когда детские площадки ставят только для маленьких детей – редкость, учитываются интересы и потребности подростков, взрослых и пожилых людей. Также перед выбором территории для благоустройства учитывают мнение депутатов.

«Хочу отметить, что перед голосованием идет опрос депутатов, потому что депутатский корпус общается с жителями, знает их запросы. Комитету по строительству или Минстрою сложно обойти всю область, для этого есть жители, есть люди. Территории идут на голосование от запроса людей», – уточнила директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.

Жители региона голосовали на сайте za.gorodsreda.ru, а также с помощью волонтеров. В этом году на голосование в регионе было вынесено 78 общественных территорий: детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные и другие пространства. Объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят в следующем году.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

В настоящее время в муниципальных образованиях Псковской области ведутся работы по благоустройству территорий, которые стали победителями народного голосования в 2023 году.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект ФКГС продлен до 2030 года.