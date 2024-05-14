Минобрнауки: упразднение бакалавриата не обесценит полученных дипломов этой степени

Глава министерства Валерий Фальков, выступая в Госдуме, заявлял, что новая система исключит понятие "бакалавр" и будет подразумевать высшее образование и специализированное высшее образование.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись - работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», - сказал он.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет, пишет ТАСС.