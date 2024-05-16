Общество

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в Выбутах 5-7 июля

14-й фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы — Псковская областная общественная организация «Былины древнего Пскова».

Большая программа для зрителей планируется 6 июля. Сокращённая программа ждет гостей 7 июля. Формат фестиваля — мультивековой (ранее и позднее Средневековье).

Заявки на участие от клубов и индивидуалов принимают по ссылке.

Желающие организовать площадку аутентичной торговли могут оставить заявку здесь. Для неаутентичной торговли (всем подряд, кроме еды) заявки собирают тут.

Сбор заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги интерактивного отдыха, проходит по ссылке. Организации общепита и точки с торговлей прохладительными напитками и легким перекусам могут оставить заявку здесь.

Спонсор фестиваля — багетная мастерская «БарсАРтСервис».

Информационным партнёром фестиваля «Хельга» выступает Псковская Лента Новостей.