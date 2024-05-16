Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области выросла в два раза

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области на неделе с 6 по 12 мая выросла по сравнению с предыдущей неделей в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на неделе была выше среднего многолетнего показателя на 6,08%. Зарегистрировано 56 случаев, или 9,53 на 100 тысяч населения.

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Не зарегистрировано очагов групповой заболеваемости.

В регионе поддерживается статус территории, свободной от полиомиелита.