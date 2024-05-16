Общество

Названы победители голосования за объекты благоустройства в Пскове по нацпроекту

Три проекта победители в голосовании за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В голосовании победили:

Пешеходная зона вблизи Чёртова ручья в Овсище - 3182 голоса. Планируется удалить кустарник, обустроить пешеходные дорожки и площадки для отдыха, поставить скамейки и урны, посадить деревья и сделать освещение.

Территория между домами №17Б на улице Звёздной и №3 на улице Юности - 2 913 голосов. Планируется оборудовать многофункциональную спортивную площадку, сделать пешеходные дорожки, парковочные места и освещение, провести озеленение, установить урны и скамейки.

Набережная реки Великой у дома №4 на улице Георгиевской - 2163 голоса. Планируется оборудовать многофункциональную детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием, установить урны и скамейки.

«Спасибо всем за активность. В этом году почти 17,7 тысячи псковичей приняли участие в голосовании. Все три объекта будут благоустроены в 2025 году»,- заключил глава города.