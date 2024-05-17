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Общество

Трехлетие фонда культурных инициатив отметили в Пскове

17.05.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Президентский фонд культурных инициатив 17 мая отметил третий день рождения. В Пскове и в 11 других регионах страны в этот день прошло тематическое мероприятие «Культурная волна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в проектном офисе «Команда 2018».

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

Псковские общественники рассказали о своём успешном опыте участия в проекте и о своих планах, которые удалось реализовать благодаря президентскому гранту. Также все участники стали слушателями лекции «Культурные проекты» о том, как правильно сделать видеовизитку, и могли получить индивидуальную консультацию.

Среди участников авторы проектов: Музей радио, фестиваль колокольного звона, международный цирковой фестиваль «Псковский скоморох» и другие.

«Сегодня уникальное мероприятие, на котором собрались грантополучатели от нашего региона и потенциальные участники заявочной кампании. Они не только смогли получить полезные знания по составлению заявки, но и лично пообщаться с теми, кто уже прошёл этот путь, успешно защитил проект и реализовал проект в нашей области», - рассказал руководитель проектного офиса президентского фонда культурных инициатив по Псковской области Даниил Григорьев. 

«В этом году мы провели уже второй международный фестиваль циркового искусства "Псковский скоморох". Мы очень довольны, что получили грант от президентского фонда культурных инициатив, это очень помогло нам в организации, потому что участники приехали со всей России и из Республики Беларусь. Жюри также состояло из именитых цирковых артистов. Фестиваль длился пять дней, участники не только соревновались в своём мастерстве, но и участвовали в мастер-классах», - отметила руководитель Псковского цирка Ирина Михайлова. 

 

Президентский фонд культурных инициатив основан в 2021 году. За три года только в псковском регионе прошло 11 конкурсов. ПФКИ поддержал 49 проектов из 346 заявок. Общая сумма поддержки составила 110 991 877 рублей. А 124 015 132 — собственный вклад авторов проектов-победителей в реализацию проекта.

С днём рождения президентский фонд культурных инициатив поздравили директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва и врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев. 

«Большое количество ярких, необыкновенных мероприятий прошло в нашей области благодаря фонду, за что ему огромное спасибо! Спасибо огромное участникам, которые заявляют о своих проектах, побеждают и привлекают огромное количество средств в наш регион, потому что это крайне важно для развития наших креативных индустрий», - выступил Дмитрий Яковлев. 

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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